حسام حسن يرفض انتقال نجمي المصري إلى بيراميدز

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رفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رحيل الثنائي مروان حمدي والجزائري عبدالرحيم دغموم، لاعبا الفريق إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض حسام حسن رحيل مروان حمدي ودغموم إلى صفوف نادي بيراميدز، مقابل التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق وإسلام عيسى، لاعبي الفريق السماوي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأخطر «العميد» مسؤولي النادي المصري، تمسكه بخدمات جميع اللاعبين من القوام الأساسي للفريق رافضًا رحيلهم مهما كانت الاغراءات المالية.

وكان النادي المصري أعلن فسخ التعاقد رسميًا مع الثنائي عمرو مرعي وعمرو طارق، بناءً على توصية من الجهاز الفني، الذي أكد عدم حاجته لخدمات الثنائي.

يُذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع شريف دابو، وورجب عمران، لاعبى نادي سيراميكا كليوباترا.