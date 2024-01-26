حزب الله يستهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط قلعة هونين

أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا، اليوم الجمعة، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط قلعة "هونين".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم عددا من المناطق جنوب لبنان.

وقال بيان "حزب الله" إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، بلدة "حولا" في "منطقة "القعدة" و"وادي البياض"، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا أطراف بلدة "الناقورة" والأطراف الغربية لبلدة "طيرحرفا" جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.