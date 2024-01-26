محكمة روسية تمدد الحبس الاحتياطي لصحفي أمريكي

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مددت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، فترة الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان جيرشكوفيتش، لمدة شهرين، بعد اعتقاله الربيع الماضي، على خلفية اتهامات بالتجسس.

وسيبقى المواطن الأمريكي، خلف القضبان حتى 30 مارس المقبل، بحسب ما أوردته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، نقلا عن بيان صحفي قضائي. وعقدت الجلسة مغلقة، حيث إن محتوى المحاكمة، يتم تصنيفه بوصفه سري.

ويتهم الادعاء جيرشكوفيتش بجمع أسراردولة حول أنشطة شركة دفاع روسية، بناء على تعليمات من "الجانب الأمريكي".

وينفي جيرشكوفيتش وصحيفة "وول ستريت جورنال"، تورط الصحفي في أي أنشطة تجسس، بينما تقول الحكومة الأمريكية إن احتجازه لا أساس له من الصحة.

وكانت واشنطن صنفت، رسميا، في أبريل الماضي احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش في روسيا بأنه "اعتقال غير مشرووع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في بيان آنذاك إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "قرر أن إيفان جيرشكوفيتش محتجز ظلما من قبل روسيا".

وأضاف: "الصحافة ليست جريمة. نحن ندين قمع الكرملين المستمر للأصوات المستقلة في روسيا، وحربه المستمرة ضد الحقيقة".

ومنذ بدأت روسيا غزوها للأراضي الأوكرانية قبل 23 شهرا، قيدت موسكو بشكل كبير حرية التعبير والصحافة في البلاد.