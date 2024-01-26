ناشطة المناخ تونبرج تشارك في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لاهاي

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شاركت الناشطة السويدية جريتا تونبرج، اليوم الجمعة، في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي .

وتزامن وصول تونبرج إلى المدينة الهولندية، مع إصدار المحكمة العليا للأمم المتحدة حكما أوليا بشأن ادعاء جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة الفلسطيني.

وقضت المحكمة بأن خطر الإبادة الجماعية قائم لكنها لم تأمر بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

ورفعت تونبرج -21 عامًا- التي اشتهرت بنشاطها المناخي، لافتة خارج المحكمة تقول: "فلسطين ستكون حرة".

كما نشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر" سابقا: "لا يمكننا أن نبقى صامتين أثناء الإبادة الجماعية".

وأعربت تونبرج عن تضامنها مع الفلسطينيين في عدة مناسبات وتلقت الثناء وكذلك الانتقادات على الإنترنت.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل محاكمتها في لندن بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال احتجاج بيئي في أكتوبر الماضي.