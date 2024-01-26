التاريخ يبشر الفراعنة قبل مواجهة الكونغو في كأس أمم إفريقيا

يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، بعدما حسم الثنائي تأهلهما لثمن النهائي في وصافة المجموعات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي في العاشرة من مساء الأحد المقبل، 28 يناير، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

ورغم الأداء غير المقنع للمنتخب الوطني في دور المجموعات، والتعادل في الثلاث مواجهات، مع استقبال 6 أهداف، فإن مخاوف الجمهور المصري تلاشت بعض الشيء بعد معرفة طريق الفراعنة في الأدوار الإقصائية من البطولة، والذي يبدو، على الورق، سهلًا لبلوغ النهائي.

ففي حال تأهل المنتخب الوطني لدور الثمانية والتغلب على الكونغو، سينتظر الفائز من مواجهة غينيا الإستوائية وغينيا، فيما ستكون مواجهة نصف النهائي هي الأصعب، أمام أحد منتخبات السنغال، كوت ديفوار، مالي وبوركينا فاسو.

وحل المنتخب الوطني وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب كاب فيردي، صاحب الصدارة بـ7 نقاط، وبنفس السيناريو حل الكونغو في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط كذلك خلف المغرب المتصدر.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، وإنهاء فترة الصيام الطويلة عن التتويجات القارية، منذ اللقب الأخير للفراعنة في نسخة 2010 بأنجولا.

وتحمل مواجهة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية الرقم 13، في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق والتقى المنتخبان في 12 مباراة سابقة، حقق المنتخب الوطني الفوز في 8، وحسم التعادل 3 مواجهات، فيما تلقى خسارة وحيدة، قاسية، حرمته من التتويج باللقب على أرضه في نسخة 1974.

المواجهة الأولى بين المنتخبين كانت عام 1970، في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في السودان، وشهدت أول نقل تليفزيوني للبطولة، وقتها كانت مصر تلعب تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، والكونغو تلعب تحت اسم زائير.

فازت مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من دور المجموعات، سجله علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق.

الخسارة الوحيدة للمنتخب الوطني أمام الكونغو الديموقراطية كانت في المواجهة الثانية، وتحديدًا في نسخة عام 1974 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في مصر، وبعد أن وصلت مصر إلى نصف النهائي، كان الخصم التالي هو زائير، وبرغم التقدم بهدفين لعلي أبو جريشة وهدف عكسي، لكن زائير عادت وسجلت ثلاثة أهداف في 35 دقيقة، وتتأهل للنهائي وتحصد اللقب الثاني لها.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخب الوطني والكونغو الديمقراطية في نسخة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر أيضًا، لحساب دور المجموعات وفاز الفراعنة 2-0 بهدفي أحمد المحمدي ومحمد صلاح.