المحكمة العليا توقف إرسال الشرطة الكينية إلى بعثة الأمم المتحدة في هايتي

أوقفت المحكمة العليا الكينية، خطط الحكومة لإرسال ضباط شرطة إلى هايتي في مهمة تابعة للأمم المتحدة، قائلة إنها غير مخولة بنشر الشرطة الكينية خارج البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، أجاز مجلس الأمن الدولي القيام بعملية شرطية دولية في هايتي الكاريبية، بناء على طلب من حكومتها لمكافحة عنف العصابات المنتشر هناك.

وأعلنت كينيا استعدادها لأخذ زمام المبادرة، وتوفير نحو ألف من أصل ثلاثة آلاف من أفراد القوة المخطط لها. وبدون مشاركة كينيا الواقعة في شرق إفريقيا، سيكون تحقيق مهمة البعثة موضع شك.

وفي أعقاب الحكم، أعلن المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا أن الحكومة تعتزم الاستئناف عليه.

ورحب السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي أقام الدعوى، بقرار المحكمة. وقال أوكوت إنه ليس من المعقول أن تفكر الحكومة في إرسال شرطتها إلى هايتي ،في الوقت الذي توجد فيه مشاكل أمنية خطيرة في الداخل.

يشار إلى أن المنطقة الحدودية الكينية مع الصومال تتعرض للخطر بشكل خاص ، حيث تقوم حركة الشباب المتمردة التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، بشن هجمات وبعمليات خطف بشكل متكرر.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تسيطر العصابات على نحو 80٪ من عاصمة هايتي بورت أو برنس ،وتنتشر بشكل متزايد في أجزاء أخرى من البلاد.