كيف ردت القوات الأمريكية على هجمات الجماعات الموالية لإيران في العراق وسوريا؟ بايدن يجيب

أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس على رد القوات الأمريكية على هجمات جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا.



وقال بايدن، في بيانه للكونجرس، اليوم الجمعة، إن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت هجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأضاف أن القوات الأمريكية نفذت بناء على تعليماته هجمات ضد المنشآت التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في العراق وسوريا، بعد الهجمات السابقة وخطر الهجمات المحتملة، معتبراً أن الهجمات نُفذت بهدف "الردع" وبطريقة "تمنع سقوط ضحايا من المدنيين".



وأكد بايدن أنه وجه بحماية قوات بلاده في العراق وفقاً للتفويض الصادر عام 2001 والمتعلق باستخدام القوة العسكرية، مشيراً إلى أن الهجمات نفذت لتعزيز الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأن واشنطن استخدمت حقها في الدفاع عن النفس بالعراق وسوريا ملتزمة بالقانون الدولي.