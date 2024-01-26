رسائل دعم من نجوم الأهلي لمحمد الشناوي

حرص لاعبو النادي الأهلي على توجيه رسائل لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو، ظهر فيه 5 لاعبين، بالإضافة لسامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني، وهم يوجهون رسائل الدعم لمحمد الشناوي.

وقال محمد مجدي أفشة في مقطع الفيديو: "ألف سلامة يا شنو، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ونحن ننتظرك كلنا"، فيما قال رامي ربيعة: "سلامتك يا شناوي، يارب ترجع بالسلامة وفي انتظارك يا حبيبي".

من جهته، قال عمرو السولية: "ألف سلامة عليك يا شنو، وإن شاء الله ترجع أقوى من الأول"، بينما قال مصطفى شوبير: "يا شنو يا حبيبي ألف سلامة عليك، وإن شاء الله ترجعلنا أحسن من الأول، وكلنا مستنينك".

وقال وسام أبو علي: "سلامتك يا شناوي، إن شاء الله نراك قريبا وتكون بخير"، فيما قال سامي قمصان: "ألف سلامة عليك يا شناوي، وإن شاء الله ترجع بالسلامة، وكلنا ندعو لك".