سكرتير عام بني سويف يتفقد أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول النيل بمركز ببا، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وتابع السكرتير العام المساعد، مخر السيل بغياضة الشرقية والسد الركامي بوادي فقيرة، للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أية تداعيات خاصة بسقوط الأمطار أو أية سيول محتملة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار المراجعة لكافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائما، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات ، ومتابعة حالتها بشكل دوري.

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد مخر بياض الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، وليد عطية نائب رئيس المدينة ومسئولو الري والمجالس القروية.