إجراء 666 ألفا و818 تحليلا بمعامل المستشفيات بالمنيا خلال عام 2023

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها لتجويد الخدمة الطبية والعلاجية، وتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء 666 ألفا و818 تحليلا مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وذلك خلال 2023.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، أنه تم عمل 5168 تحليل عينة أغذية وتحليل 49840 عينة مياه شرب و380 عينة مياه صرف صحى و448 عينة مياه غسيل كلوى و20 فحص مياه معبأة و1494 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 1163 عينة مياه حمامات سباحة و298 فحص مياه مبيدات وعمل 10360 شهادة صحية.

وأشارت إلى عمل 94930 صورة دم كاملة وعمل 150299 تحليل غازات دم وأملاح و265461 تحليل كيمياء وتحليل 3603 عينات غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 14765 تحليل فيروسات ELISA، بالإضافة إلى عمل 5986 فحص ميكروسكوبى و137 Gene expert و1323 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل 10902 عينة للكشف عن الملاريا وفحص 925 حالة لتحليل الكوانتي فيرون لمرضى الكلى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن، لافتا إلى التدريب على متطلبات الجودة عبر تطبيق زووم للفنيين والكيميائيين والأطباء.