مفوض الأمم المتحدة يطالب بزيادة المساعدات لسوريا مع عودة اللاجئين

قال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت إن حوالي 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من دول مجاورة منذ تمت الإطاحة بنظام بشار الأسد الشهر الماضي.

وجاء التدفق بعد عودة قرابة 300 ألف لاجئ من لبنان أواخر العام الماضي عندما كان تحت القصف خلال حرب إسرائيل وحزب الله.

وتفكر أعداد أخرى كبيرة من الفارين خلال الثورة التي تحولت إلى حرب أهلية قبل حوالي 14 سنة، في العودة قريبا.

ورغم ذلك حذر جراندي أثناء زيارة إلى دمشق التقى خلالها بالرئيس السوري الجديد بحكم الأمر الواقع أحمد الشرع، من أن العديد من العائدين قد لا يبقون إلا إذا تحسنت ظروف البلاد.