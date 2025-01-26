 غدا.. محمد صبحي وعلي جمعة في ندوة الفتوى والدراما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - بوابة الشروق
الأحد 26 يناير 2025 10:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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غدا.. محمد صبحي وعلي جمعة في ندوة الفتوى والدراما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تصوير: أحمد عبد الفتاح
تصوير: أحمد عبد الفتاح
حسام جودة
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 10:08 م | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 10:08 م

يشارك الفنان محمد صبحي، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، في ندوة "الفتوي والدراما" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وتقام الندوة في تمام الساعة الرابعة مساء غدٍ الإثنين، بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة 4.

وتتناول الندوة العلاقة بين الفتوى والدراما من حيث التناول والمعالجة، وكذلك إلقاء الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عرضتها الدراما وتلاقت مع الفتاوى وستكون محاورها على النحو التالي: "الفتوى والدراما.. علاقة تكامل أم تنافر، القضايا الاجتماعية والأخلاقية في ميزان الدراما، صورة رجل الدين والخطاب الإفتائي في الدراما.. الإيجابيات والسلبيات، الفتوى في الدراما.. مقترحات وتوصيات.

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