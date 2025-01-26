تحرير سفينة شحن كندية من الجليد في بحيرة إيري المتجمدة منذ أيام

أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية، اليوم الأحد، أن سفينة الشحن الكندية مانيتولين في طريقها إلى كندا بعدما تم تحريرها من الجليد الذي حاصرها في بحيرة إيري المتجمدة لعدة أيام.

وقال خفر السواحل الأمريكي، إن السفينة الكندية التي يبلغ طولها 663 قدما (202 متر) وعلى متنها 17 شخصا، علقت في الجليد في بحيرة إيري الأربعاء الماضي بعدما أفرغت شحنة من القمح في بوفالو بولاية نيويورك، حيث كانت متجهة إلى كندا.

وأضاف خفر السواحل، أنه تم تحرير السفينة أمس السبت.

وقال المسئولون، إن السفينة لم تتعرض لأي أضرار وأن طاقمها بخير.

وغالبا ما تواجه سفن الشحن في البحيرات العظمى، جليدا سطحيا خلال فصل الشتاء ولكنها تواجه أحيانا جليدا يكون صلبا أو سميكا جدا لدرجة يصعب اختراقه.

وعملت سفينة كاسحة للجليد تابعة لخفر السواحل الأمريكي، منذ الخميس الماضي؛ لمساعدة السفينة مانيتولين.

وقال مسؤولون، أمس السبت، إن سفينة ثانية وصلت للمساعدة في تحرير السفينة.

كما شاركت سفينة تابعة لخفر السواحل الكندي في جهود الإنقاذ.