النائبة نجلاء العسيلي: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وصموده

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن رفضها القاطع للتصريحات التي تستهدف نقل أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي.

وأشارت العسيلي في بيان لها، إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأن التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكدت أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تمثل خرقًا للشرعية الدولية، وتؤدي إلى تصعيد الصراعات وزيادة التوترات في المنطقة. كما حذرت من أن مثل هذه الممارسات تقوض فرص السلام العادل والشامل، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق التعايش بين الشعوب.

ودعت العسيلي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف أي محاولات تستهدف تهجيرهم أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.

وأكدت أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وصموده، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.