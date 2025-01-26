كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية

أجرت كوريا الشمالية اختبارا على صواريخ كروز استراتيجية موجهة بحر- أرض ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إدارة الصواريخ في الشمال أجرت الاختبار في اليوم السابق في إطار" خطط بناء القدرات الدفاعية الوطنية لرفع فعالية السيطرة الاستراتيجية ضد الأعداء المحتملين".

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي أشرف على الإطلاق، "وسائل الردع الحربي للقوات المسلحة في كوريا الديمقراطية يجري تحسينها بشكل أكثر دقة"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعد أن حلقت في مسارات طيران بيضاوية وثمانية الشكل لمسافة 1500 كيلومتر لمدة تراوحت بين 7507 و 7511 ثانية، مشيرة إلى أن الإطلاق لم يكن له تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.