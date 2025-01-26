وزير خارجية الأردن ردا على تصريحات ترامب: بلادنا ليست جزءا من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل

علق الأردن، اليوم، على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى أراضيه وإلى مصر ودول عربية أخرى، بعد أن تم تدمير القطاع، بسبب الحرب الإسرائيلية عليه.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن لم يكن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".

وقال الصفدي في تدوينه عبر منصة "إكس": "والحقيقة الثابتة الراسخة، هي أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه، ولم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة، وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تصريحات صيام اليوم ، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب".

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".

وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد من الفلسطينيين، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية".

وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك.

وترفض مصر والأردن أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى،مع ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





