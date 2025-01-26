الإسماعيلية تتأهب لاستضافة الدورة الـ26 لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة

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عقدت محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وترأس الاجتماع المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والمخرجة هالة جلال رئيسة المهرجان.

وتناول الاجتماع، مناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة بمواقع العروض والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى تجهيزات استقبال الوفود الدولية.

وأكد الحضور، أهمية هذا الحدث كوسيلة لتسليط الضوء على قضايا إنسانية وثقافية متنوعة مع تعزيز مكانة الإسماعيلية كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.

ومن جانبها، قالت المخرجة هالة جلال، إن إدارة المهرجان تسعى هذا العام لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان ومكانته الدولية، مشيرة إلى أهمية تحسين جودة الأفلام المختارة وتنظيم الفعاليات بطريقة احترافية لتقديم تجربة استثنائية للجمهور وضيوف المهرجان.

كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز حضور الشباب من صناع الأفلام ومنحهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم الفنية.

وأضافت أن المهرجان هذا العام سيسلط الضوء على موضوعات جديدة ومتنوعة من خلال المسابقات الرسمية والندوات ومن أبرز مسابقات المهرجان.

ومسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تضم 10 أفلام تعالج موضوعات إنسانية واجتماعية مقدمة من مخرجين من مختلف أنحاء العالم.

ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تشمل 24 فيلمًا من 20 دولة من بينها 12 فيلمًا عربيًا مما يبرز التنوع الثقافي للأعمال المشاركة.

ومسابقة النجوم الجديدة، تركز على دعم المخرجين الشباب بمشاركة سبعة عشر فيلمًا تعكس رؤى إبداعية مبتكرة.

وأعلنت جلال، إقامة مجموعة من الندوات والورش التي تستهدف مناقشة تطورات صناعة السينما التسجيلية والقصيرة، كما يتضمن برنامج المهرجان فقرة خاصة لتكريم المخرج الكبير علي الغزولي من خلال عرض مجموعة مختارة من أبرز أعماله.

وأشادت المخرجة هالة جلال، بحماس الشباب المتطوعين ووصفتهم بأنهم الوقود المحرك للمهرجان، مؤكدة أن إدارة المهرجان حرصت على تنظيم برامج تدريبية مسبقة لتأهيل المتطوعين وضمان تنفيذ الفعاليات بأعلى مستوى من الكفاءة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لهذا الحدث باعتباره منصة ثقافية وسياحية هامة تعكس الوجه الحضاري للإسماعيلية.

وأكد أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان توفير الخدمات اللوجستية وتسهيل الإجراءات لاستقبال الضيوف من مصر وخارجها.

وأشاد عصام، بالدور البارز للمتطوعين، مشيرًا إلى أن حماسهم وعملهم الدؤوب يعكسان صورة مشرفة للإسماعيلية.

وأضاف أن المهرجان يمثل فرصة فريدة لهؤلاء الشباب للتفاعل مع خبراء السينما وصناع الأفلام مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التنظيمية.

ومن جهته، أعرب المخرج محمد محمدين مسئول المتطوعين، عن فخره بالمشاركة في هذه الدورة، مؤكدا أن فريق المتطوعين يضم مجموعة من الشباب المتحمس الذين يخضعون لتدريبات خاصة لضمان كفاءة العمل في مختلف جوانب المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يعد من أبرز المهرجانات السينمائية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة على مستوى العالم العربي ويستقطب نخبة من المبدعين والمهتمين بصناعة السينما.