إصابات في صفوف النازحين الفلسطينيين خلال العودة لشمال غزة

وصل عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى تبة النويري شمال مخيم النصيرات، وذلك استعداداً للعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

واحتشدت عائلات فلسطينية طوال ساعات الليل في البرد حتى الصباح بانتظار العودة إلى شمال غزة بعد شهور من النزوح جراء المجازر وحرب الإبادة الإسرائيلية، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وأطلق جيش الاحتلال المتمركز في محور "نتساريم" النار عليهم، ما أسفر عن إصابة خمسة نازحين على الأقل بينهم طفل. ونقل الجرحى إلى مستشفى العودة بالنصيرات.

وبدأ الفلسطينيين بتفكيك خيامهم والانتقال إلى شارع الرشيد على أمل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القاضي بعودة النازحين في اليوم الثامن من الاتفاق سيرا على شارع الرشيد وبالسيارات من شارع الرشيد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار مساء أمس، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزة أربيل يهودا قبل عودة النازحين.