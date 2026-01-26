حاكم مينيسوتا: ترامب ارتكب خطوة دنيئة بتشويه سمعة بريتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز، إن الرئيس دونالد ترامب ارتكب "خطوة دنيئة" بتشويهه صورة أليكس جيفري بريتي الذي قتله عملاء إدارة الهجرة والجمارك أثناء اعتقاله بمدينة مينيابوليس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، علق فيه على مقتل أليكس جيفري بريتي نتيجة عنف إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأوضح والز أن بريتي كان ممرضا ناجحا ومحبوبا في قسم العناية المركزة، وليس لديه أي سجل جنائي.

وخاطب حاكم الولاية المجتمع الأمريكي قائلا: "يا أمريكا، هذه نقطة تحول".

وهاجم إدارة ترامب قائلا: "وصفوا الأمر بأنه إرهابي محلي وأن بريتي شخص مختل عقليا وينوي قتل عدد كبير من أفراد الأمن، وفي غضون دقائق من الحادثة شوهوا سمعته وطوقوا مسرح الجريمة وأتلفوا الأدلة وتحدوا أمرا قضائيا ومنعوا أي شخص من الاطلاع على الوقائع".

ودعا والز الرئيس ترامب إلى سحب 3000 عنصر من قوات إنفاذ القانون الفيدراليين من مدينة مينيابوليس.

والسبت، قتلت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بريتي بإطلاق النار عليه أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتعليقا على الحادث، قال رئيس شرطة مينيابوليس براين أوهارا إن بريتي لا يملك سجلا جنائيا، مدعيا أنه "اقتنى سلاحا بشكل قانوني وكان يحمل رخصة لحمله".

وفي 7 يناير الجاري اندلعت في الولايات المتحدة احتجاجات واسعة، بعد أن قتلت فرق الهجرة امرأة تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها في مينيابوليس.

وادعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن المرأة حاولت دهس أفراد الوكالة وصدمتهم بسيارتها، وهو ما نفاه حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز، مؤكّدا أنه شاهد فيديو يوثق لحظة إطلاق النار عليها.

وأظهر مقطع فيديو أن السيدة كانت داخل سيارتها وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة، وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات بوجهها.

وضعت هذه التطورات سياسات الهجرة في إدارة دونالد ترامب محط انتقادات لدى الرأي العام.