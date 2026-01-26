أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تضع "عبء ديون" على مواطنيها بسبب رغبتها في تقديم قروض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، ستؤثر على الأجيال الأوروبية القادمة.



وقالت البعثة: "هل تعد هذه المخططات (تغطية الاحتياجات العسكرية من خلال الاقتراض) عادلة بحق الأوروبيين، الذين تفرض عليها ديون كبيرة ستثقل كاهلهم؟ في حال استمر هذا المنحى، فستصبح الاتجاهات السلبية لا رجعة فيها".

وأشارت أيضا إلى أن برنامج التسلح ЕС SAFE التابع للمفوضية الأوروبية، والذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، هو "طريقة ملائمة" لتغطية الاحتياجات العسكرية من خلال الديون المشتركة، ولكن الأجيال القادمة ستدفع ثمن ذلك.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت سابق أن الاتحاد سيمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو يعتمد على ميزانية الاتحاد. ووفقا له، لن تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض وأن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لهذا القرض لن تترتب عليها.

وبحسب خطة الاتحاد الأوروبي، ستحصل أوكرانيا على القرض بدون فوائد، على أن تسدده في حال حصولها على "تعويضات كاملة" من روسيا.