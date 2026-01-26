تقرير: المنتخب السنغالي مهدَّد بالتجريد من لقب أمم إفريقيا

كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية عن تطورات مثيرة بشأن التحقيقات الجارية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والتي قد تفضي إلى توقيع عقوبات غير مسبوقة على المنتخب السنغالي، على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفادت الصحيفة أن تداعيات المباراة النهائية، التي أُقيمت بالمغرب، لا تزال تلقي بظلالها على الساحة الكروية الإفريقية والدولية، في ظل التحقيق الرسمي الذي فتحه «كاف» عقب الوقائع الاستثنائية التي شهدها اللقاء، وعلى رأسها انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب قبل إطلاق صافرة النهاية.

وأشارت «المنتخب» إلى أن لجنة الانضباط التابعة لـ«كاف» باتت قريبة من إصدار قرارها النهائي، والمتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من فحص التقارير الرسمية ومراجعة التسجيلات المصورة التي توثق مغادرة اللاعبين أرض الملعب دون الحصول على إذن من حكم المباراة.

وأكدت الصحيفة أن القضية تحظى بمتابعة دقيقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي كلف وحدة النزاهة التابعة له بمواكبة مجريات التحقيق، نظرًا لحساسية المواجهة وخطورة الأحداث التي رافقتها، خاصة أنها أُقيمت بحضور رئيس «فيفا» شخصيًا.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قائمة العقوبات المحتملة قد تصل إلى حد تجريد المنتخب السنغالي من اللقب القاري، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، مع احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية قد تؤثر على مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.

كما أظهرت المقاطع المصورة الخاضعة للتحليل احتجاجات حادة من المدير الفني للمنتخب السنغالي تجاه الحكم الكونغولي ندالا، إلى جانب ضغوط مورست عليه أثناء توجهه لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قبل أن يُقدم المدرب على تحريض لاعبيه على مغادرة أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء، وهو ما يُعد، وفق لوائح «كاف»، سببًا كافيًا لإنهاء المباراة واعتبار النتيجة لصالح الطرف الآخر بثلاثة أهداف دون رد.

وفي ظل تعقيد وتشعب الملف، لا يُستبعد أن يتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بغض النظر عن مخرجات قرار «كاف»، في وقت يُنتظر أن تتعامل «فيفا» بحزم شديد مع القضية حال ثبوت سوء النية والتحريض، باعتبار ما حدث خرقًا جسيمًا لقواعد النزاهة والانضباط في كرة القدم.