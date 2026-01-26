أضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر الاثنين، النيران في كوخ زراعي ودمروا منزلا، في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن مستوطنين أحرقوا كوخا زراعيا بشكل كامل في بلدة عقربا، قبل أن يُقدموا على تدمير منزل مجاور له، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات، وتسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي.

وأضافت المنظمة، أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه مساكن الفلسطينيين، ووضعوا ماشية نافقة وسط الخربة (تجمع سكني صغير مبني من الخيام والبركسات والأكواخ الزراعية)، في اعتداء وصفته بأنه يأتي ضمن سياسة ممنهجة لترهيب السكان والتضييق عليهم، ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال عام 2025 نحو 4 آلاف و723 اعتداء، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا، وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يقطنها ألف و90 شخصًا.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثّفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، والتي تشمل القتل وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات رسمية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.