تنسيق دفاعي أمريكي إسرائيلي حال شن هجوم على إيران

بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شنّ الولايات المتحدة هجومًا على إيران، قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ بالستية باتجاه إسرائيل.

وقال مصدر إسرائيلي إن براد كوبر أجرى محادثة مع زامير تناولت الاستعدادات لهذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم على إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستُجري تدريبات تستمر لأيام عدة، لإظهار القدرة على نشر وتوزيع ودعم قواتها الجوية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد لقاءات قائد "سنتكوم" براد كوبر في إسرائيل، حيث قالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إنها لم تخلص إلى موعد محدد للهجوم على إيران، بانتظار الضوء الأخضر من ترامب.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن واشنطن ترغب في ما وصفتها بعملية نظيفة وسريعة وغير مكلفة ضد إيران وهناك استعداد لتغيير النظام، مشددة على وجود جاهزية لتنفيذ هجوم فوري ضد إيران عند الضرورة.