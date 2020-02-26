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فرنسا تعلن تسجيل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي بسبب كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 4:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 4:45 م

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وأعلن جيروم سالومون المدير العام للصحة في فرنسا أن الوفاة لفرنسي يبلع من العمر 60 عاما وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جدا وتوفي خلال الليل.

وأضاف أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضي، بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17 .

وأشار إلى أحد المصابيْن الآخرين هو شخص قادم من شمال إيطاليا، مضيفا أنه سيجري إتاحة المزيد من المعلومات مساء اليوم.

وكان سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما توفي في فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري جراء إصابته بالفيروس، وكانت وفاته هي أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا.


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