الصحة العالمية: السلفادور أول دولة خالية من الملاريا بأمريكا الوسطى

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن السلفادور هي أول دولة خالية من مرض الملاريا في أمريكا الوسطى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان اليوم الخميس، إن "الملاريا أصابت البشرية منذ آلاف السنين، لكن دولا مثل السلفادور هي دليل حي ومصدر إلهام لجميع الدول التي يمكننا أن نتجرأ بأن نحلم بمستقبل خال من الملاريا".

وتصنف منظمة الصحة العالمية أي دولة بأنها خالية من الملاريا إذا لم يكن هناك انتقال محلي لمسببات المرض الاستوائي لمدة 3 سنوات على الأقل.

وتنتقل الطفيليات أحادية الخلية عن طريق البعوض، وتشمل أعراض الإصابة بالمرض الحمى وفقر الدم وحدوث مشاكل عصبية.

ووفقا للمنظمة، هناك أكثر من 200 مليون إصابة ونحو 400 ألف وفاة، نتيجة للمرض كل عام. ويشكل الأطفال دون سن الخامسة نحو ثلثي هذه الوفيات.