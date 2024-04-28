تحول حفل زفاف بقرية دندرة بمحافظة قنا، مساء اليوم السبت، إلى مآتم بعد انقلاب سيارة العروسين في ترعة القرية، مما تتسب في وفاتهما والمصور، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قنا العام.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث مروري، ومتوفين أثناء حفل زفاف بقرية دندرة.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية للعقيد مصطفي أبو المجد وكيل إدارة البحث الجنائي، أنه أثناء حفل زفاف بقرية دندرة انقلبت سيارة العروسين بداخل ترعة مما تسبب في وفاة العروسين وهما "أحمد. ع، 25 سنة"، والعروسة "هناء. س، 20 سنة"، والمصور محمود. ه، 20 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية دندرة.

وتم انتداب الطبيب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثث عقب انتهاء الطبيب الشرعي من توقيع الكشف الطبي عليهم.