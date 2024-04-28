مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل

قال مصدر أمني إسرائيلي، السبت، إنّه في حال إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة سيتم تأجيل العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) عن المصدر الأمني الذي لم تسمه، قوله إنّ "حماس تضغط من أجل صفقة أسرى شاملة واحدة لإنهاء الحرب، وإذا تم التوصل إلى صفقة سوف يتم تأجيل العملية في رفح".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت حركة حماس، تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)".

وتزامن استلام حماس الرد الإسرائيلي مع مفاوضات لتقديم مقترحًا يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسبما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونشر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين احتجزتهما في 7 أكتوبر الماضي، يطالبان حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهما.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"،بحسب وكالة الأناضول التركية.