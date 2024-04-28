قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن موسكو سعيدة بانضمام مصر إلى تكتل «بريكس» رسميًا مطلع هذا العام، بالتزامن مع رئاسة روسيا للمجموعة هذا العام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن انضمام مصر إلى التكتل وحصولها على العضوية الكاملة مهم، خاصة أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت إلى أن «بريكس عبارة عن منصة للتعاون بين الدول المحورية من كل أنحاء العالم بهدف تبادل المنفعة»، مؤكدًا أن «استخدام عملات وطنية في المعاملات التجارية بين دول بريكس سيعطي دفعة جديدة للتجارة بين الدول الأعضاء».

ونوه أن «استخدام الدولار في المعاملات التجارية أصبح خطيرًا جدًا»، قائلًا إن «الدولار أصبح أداة للضغط على الدول الآخر من الولايات المتحدة».

واستطرد: «نحن واثقون أن استخدام العملات الوطنية سيؤدي إلى زيادة عملية التبادل التجاري، ومصر ستحصل على ربح إضافي نتيجة لاستخدام الجنيه المصري والعملات الأخرى في التعامل مع باقي دول المنظمة».