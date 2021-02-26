باكستان والعراق تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، ووزير الدفاع العراقي جمعة سعدون؛ الذي يزور باكستان حاليًا، الوضع الإقليمي الشامل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة - إن الجانبين أعربا خلال الاجتماع عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة، فيما أكد قريشي أن باكستان تولي اهتمامًا بالغًا بعلاقاتها مع العراق، ودعا إلى ضرورة تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.



كما أعرب قريشي عن أمله في أن زيارة وزير الدفاع العراقي ستساهم في تنويع وتعميق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والإنتاج الدفاعي، وجددت دعم باكستان لسيادة العراق ووحدته السياسية وسلامة أراضيه.