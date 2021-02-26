المستشار النمساوي: دعم أوروبي واسع لجواز السفر الأخضر

قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس بعد محادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي، إن العديد من دول التكتل تدعم شهادة من شأنها أن تقدم مزايا للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو فحصهم أو الذين تعافوا من كوفيد- 19.

وأشار في بيان مكتوب إلى أن "هناك دعما أوروبيا واسعا لفكرة جواز السفر الأخضر".

من شأن الشهادة المسجلة على الهاتف المحمول أن تساعد في إنشاء "شبكة أمان" من شأنها أن تعيد بعض الحرية للأشخاص حتى قبل نهاية الجائحة.

وقال كورتس: "الأولوية الآن هي تطبيق جواز السفر الأخضر بأسرع ما يمكن".

وذكر كورتس في مؤتمر صحفي قبل انطلاق المحادثات بين قادة التكتل الـ 27 "أعتقد أن هذا المشروع يجب أن ينفذ في الربيع- إن لم يكن على مستوى أوروبا كلها، سيتعين علينا أن ننفذه على المستوى الوطني وباتفاقيات مع الدول الأخرى التي لها سياسات مماثلة".

وشدد على أن خطته لمنح "جواز سفر رقمي أخضر اللون" على الهواتف المحمولة للمواطنين، يمكن أن يمنحهم إمكانية دخول المطاعم وحضور المناسبات الثقافية والرياضة والسياحية، ليس فقط لأولئك الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19، ولكن أيضاً لكل شخص جاءت نتيجة اختباره حديثا سلبية.