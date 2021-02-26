الأهلي يحدد موعد وملعب مباراته أمام فيتا كلوب

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه انتهى من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقررة في السادس من مارس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن الأهلي سيواجه فيتا كلوب باستاد القاهرة، وإنه جرى إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك، وهو بدوره سيخطر الاتحاد الأفريقي ومسؤولي الفريق الكونغولي.

وأضاف مرجان أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي كامل وينتهي من كافة الأمور الخاصة به مبكرا لتجنب أي أزمة في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع قطاع الكرة في هذا الشأن وتم إبلاغهم بأن المباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة.

وكان الأهلي استهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على المريخ السوداني 3 / صفر في 16 فبراير الجاري ثم خسر أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 1 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.