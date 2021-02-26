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جلسة تحفيزية لحراس الزمالك.. ومشاركة أحمد نادر السيد

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 7:27 م

عقد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك، جلسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وناقش عبدالسلام بعض الأمور الفنية في الجلسة، بالإضافة إلى تحفيز الثلاثي من أجل تقديم أفضل ما لديهم للحصول على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة.

وشهد مران الفريق مشاركة أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر.

ويحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.


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