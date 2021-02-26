جالطة سراي: الزمالك لا يستطيع بيع مصطفى محمد لناد آخر

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وجه نادي جالطة سراي رسالة حاسمة لإدارة الزمالك بشأن مستقبل المهاجم مصطفى محمد، المعار للفريق التركي، لمدة موسم ونصف.

وترددت أنباء عن دخول مصطفى محمد دائرة اهتمامات كريستال بالاس الإنجليزي للتعاقد معه نهائيا.

ويحق لجالطة سراي شراء عقد مصطفى محمد نهائيا من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، قبل يوم 31 ديسمبر 2021.

وقال عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس نادي جالطة سراي، عبر صحيفة (sozcu) إن مصطفى محمد سينضم نهائيا لجالطة سراي وسيتم تفعيل عقد شرائه نهائيا.

وأضاف: "لن يستطيع الزمالك بيعه لأي فريق بخلاف جالطة سراي حتى لو تلقى عرضا بقيمة 20 مليون دولار".

وتألق مصطفى محمد مع جالطة سراي منذ إعارته في شهر يناير الماضي وسجل 4 أهداف مع الفريق التركي.