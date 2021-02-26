 بولندا: الشركات التي استخدمت الأموال العامة يجب أن تتقاسم براءات لقاح كورونا - بوابة الشروق
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بولندا: الشركات التي استخدمت الأموال العامة يجب أن تتقاسم براءات لقاح كورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
وارسو - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:13 م
كتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الجمعة، أن شركات الأدوية التي استخدمت الأموال العامة لتطوير لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 يجب أن تتقاسم براءات اختراعها مع الشركات التي سوف تكون قادرة فورا على انتاج اللقاحات.  

ونشر مورافيتسكي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الأموال التي أنفقناها بشكل مشترك على هذا الهدف ذهبت إلى العلماء وشركات الأدوية. والآن يبدو أنها تأخرت في الإنتاج أو أن اللقاحات ترسل خارج الاتحاد الأوروبي من مصانع انتاج أوروبية".

وقال مورافيتسكي إنه قدم مقترحا بشأن تقاسم براءات الاختراع خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت  أمس الخميس.

وأوضح الناطق باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر أن شركات الأدوية سيتم تعويضها عن نقل مثل تلك البراءات.

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