ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبال ساحل إيطاليا إلى 58 قتيلا

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، إن 58 شخصا، منهم أطفال، لقوا حتفهم بعدما اصطدم قارب خشبي يقل مهاجرين بصخور بالقرب من الشاطئ في جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتحطم القارب، الذي أبحر من تركيا قبل عدة أيام وعلى متنه مهاجرون من أفغانستان وإيران وعدد من الدول الأخرى، في أجواء عاصفة قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا جنوب إيطاليا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مانويلا كورا المسؤولة بحكومة المنطقة، إن الحصيلة غير النهائية للقتلى بلغت 58 وأضافت إن 81 شخصا نجوا، ونُقل 20 إلى المستشفى أحدهم في العناية المركزة.

وقالت شرطة جمارك جوارديا دي فينانسا إن أحد الناجين اعتُقل بتهم تهريب المهاجرين.

وقال أنطونيو تشيرازو رئيس بلدية كوترو إن من بين القتلى نساء وأطفال. ولم تتوفر بعد الأرقام الدقيقة لعدد الأطفال الذين ماتوا.

وأضاف تشيرازو لقناة (سكاي تي.جي24) الإخبارية إنه سمع صوتا اختناق أحد الغرقى ورأى "مشهدا لن ترغب أبدا في رؤيته في حياتك.. مشهد مروع.. يلازمك طوال حياتك".

وتناثر حطام القارب الخشبي، وهو قارب تركي، على امتداد مساحة شاسعة على الساحل.

وقالت كورا إن القارب غادر إزمير بشرق تركيا قبل ثلاثة أو أربعة أيام، مضيفة أن الناجين قالوا إن ما بين 140 و150 كانوا على متنه.

وقالت إن معظم الناجين من أفغانستان، بالإضافة إلى قلة من باكستان وزوجين من الصومال، مضيفة أن تحديد جنسيات القتلى كان أكثر صعوبة.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "جاء الكثيرون من هؤلاء المهاجرين من أفغانستان وإيران هربا من ظروف صعبة للغاية".