خفض مستوى التحذير الأمني بقاعدة العديد الأمريكية في قطر

أفادت 3 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، بخفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وذلك بعد رفع مستوى الإنذار أمس الأربعاء.

والأربعاء، كشف مسئول أمريكي، اشترط عدم نشر اسمه لرويترز، أن الولايات المتحدة تسحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط، في حين قالت قطر إن «مغادرة أفراد لقاعدة العديد تأتي ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات بالمنطقة».

وجاء القرار الأمريكي بعدما حذرت طهران الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية من أنها ستضرب هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

ونقلت «رويترز» عن مسئول إيراني كبير لم تُكشف هويته، أن طهران أبلغت دولا إقليمية، من بينها السعودية وقطر وتركيا والإمارات، بأن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض لهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران، مطالبة هذه الدول بمنع واشنطن من مهاجمة إيران.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن 3 دبلوماسيين لم تُسمِّهم، بأن بعض الأفراد نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر بحلول مساء الأربعاء.

من جانبه، قال مكتب الإعلام الدولي بقطر إن «مغادرة أفراد لقاعدة العديد تأتي ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة».

وأضاف المكتب أن دولة قطر تواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

والعام الماضي، نقلت الولايات المتحدة بعض الجنود وأفراد عائلاتهم من قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، بعد أيام من توجيهها ضربات جوية ضد إيران. وبعد الهجمات الأمريكية في يونيو 2025، شنت إيران هجوما صاروخيا على القاعدة في قطر.