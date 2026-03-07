حقق فريق الترجي التونسي فوزه السادس عشر في بطولة الدوري التونسي بعدما انتصر مساء اليوم السبت، على مستقبل المرسى بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة 23.

وسجل حمزة جيلاصي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة العاشرة من زمن المباراة من ركلة جزاء.

ليضمن فريق الترجي الابتعاد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري التونسي برصيد 53 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الإفريقي صاحب المركز الثاني.

أما مستقبل المرسى فيتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الأهلي يوم 13 مارس الجاري، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 20 من نفس الشهر.

ولكن يتميز الترجي عن الأهلي أنه سيحصل على فترة راحة أكبر، حيث يستعد الأهلي حاليا لمواجهة طلائع الجيش مساء يوم 9 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة 15 للدوري المصري الممتاز.