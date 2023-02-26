الشروق تكشف موقف إدارة الزمالك من شطب عضوية مرتضى منصور

كشف مصدر مطلع بإدارة نادي الزمالك عن موقف مجلس الإدارة من اتخاذ قرار بشطب عضوية مرتضى منصور رئيس النادي والذي تم تنفيذ حكم حبسه لمدة شهر، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم على الحكم السابق.

أكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه - أن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار بشأن عضوية رئيسه، وأن الأمر لا وصاية فيه لأي جهة كونه يعود للمجلس اذا رأى من المناسب اتخاذه.

وتنصح لائحة نادي الزمالك وهي اللائحة الاسترشادية، على إسقاط عضوية أي عضو يصدر بحقه حكم مقيض للحريات، وهو ما يعني حرمان مرتضى من صفته كعضو في النادي.

وأشار المصدر أيضا أن اختيار سليمان وهدان رئيسا مؤقتا للزمالك جاء باختيار الأعضاء بعظ التشاور بينهم.