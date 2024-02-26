أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 410 آلاف و700 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 410 آلاف و700 جندي، بينهم 880 جنديا لقوا حتفهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6555 دبابة، منها 13 دبابة أمس الأحد فقط، و12478 مركبة قتالية مدرعة و9993 نظام مدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و686 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 340 طائرة، و325 مروحية، و7707 طائرات مسيرة، و1910 صواريخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13037 من المركبات وخزانات الوقود، و1580 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.