أصدرت حركة حماس، بيانًا بخصوص اللقاء الذي عقده أمير دولة قطر تميم بن حمد، مع رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة.



وقال البيان، إن الجانبين استعرضا التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.



وأكد هنية، وفق بيان حماس، على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل.



كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين الصامدين الصابرين، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة.



وشدد هنية على أن الاحتلال يستخدم المعاناة لحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار.



ولفت إلى أن وقف حرب التجويع يحظى بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، متابعًا: «لن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة».



وأكد هنية، أن الحركة استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عاليه لكنها ترى أن الاحتلال يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك.