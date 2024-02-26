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منتخب مصر الأولمبي يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا

الشروق
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 4:59 م

يشارك منتخب مصر الأولمبي في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، ضمن 4 منتخبات من خارج المنطقة الواقعة في القارة الصفراء.

تقرر مشاركة منتخب مصر في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، المُقرر إقامتها في الأحساء بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 مارس 2024.

ويشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا القادمة 8 منتخبات هي السعودية والعراق والأردن والإمارات من غرب آسيا.

كما سيشارك في تلك البطولة منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة الاتحاد لهم للمشاركة في هذه النسخة.

وجاءت دعوة منتخبات من خارج إقليم غرب آسيا، استكمالاً لخطط الاتحاد الرامية لتوسيع رقعة المشاركات وإفساح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية من أجل خوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة بغرض التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.


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