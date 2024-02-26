رئيس البرازيل السابق يرفع علم إسرائيل وسط أنصاره في مظاهرة حاشدة بساو باولو

ألقى رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو خطابا في مسيرة شارك فيها الآلاف من أنصاره بمدينة ساو باولو، في وقت يواجه فيه رئيس البرازيل السابق تهماً قد تزج به في السجن.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، خرج الآلاف من مساندي السياسي اليميني المتطرف دفاعاً عنه ضد اتهامات رسمية بالتحريض على مهاجمة مقرات حكومية، عقب خسارته السباق الرئاسي أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في يناير 2023.

وقال بولسونارو لأنصاره: «بعض الناس يعرفون ما أود قوله، لكن ما أسعى إليه هو التهدئة. الأمر يتعلق برسم خط تحت الماضي، إنه يتعلق بإيجاد طريقة لنا للعيش في سلام، إنه يتعلق بعدم البقاء على حافة الهاوية».

وحمل بولسونارو وبعض من أنصاره العلم الإسرائيلي في تحدٍ للولا دا سيلفا، الذي جهر بدعمه للفلسطينيين في وجه ما وصفه بالـ«إبادة الجماعية» التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضدهم في الحرب على قطاع غزة.

ويسعى الرئيس السابق للحصول على عفو للعشرات من مسانديه الذين سُجنوا بسبب الهجوم على المقرات الحكومية واقتحامها، على غرار هجوم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبنى الكابيتول عام 2021.

ويُتهم بولسونارو وأنصاره بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية في البرازيل عقب فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات.

وعلى الرغم من حظر ترشحه لمنصب الرئاسة حتى عام 2030؛ بسبب إدانته مرتين بإساءة استخدام السلطة، لا يزال بولسونارو نشطاً في السياسة البرازيلية، باعتباره الخصم الرئيسي لليساري لولا دا سيلفا.