علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بشأن عزم الحكومة قريبا؛ الإعلان عن مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات المصرية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش فعاليات افتتاح الاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا.

ورفض خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة «صدى البلد» مساء الإثنين، حملات التشكيك التي رافقت تصريحات الوزير والتي تأتي بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة، التي أزعجت من وصفهم بـ«أهل الشر» في محاولة منهم لنشر الشائعات حول بيع الدولة للمطارات.

وأكد أن «مصر لا تبيع مطاراتها»، بل تسعى لإدارة تشغيلها بكفاءة، مستشهدًا بمطارات عالمية مثل مطار أتاتورك في تركيا ومطار هيثرو في لندن المدارة من قبل شركات عالمية متخصصة، قائلا: «موضوع إدارة المطارات ليس وليد اليوم لكن حملات أهل الشر اللي ضد البلد؛ قالوا شفتوا بعد رأس الحكمة ورأس جميلة -القادمة في الطريق إن شاء الله- كمان هيبعوا المطارات!».

أوضح أن الدولة تستجيب لطلبات المواطنين بتحسين الخدمة في المطارات عبر طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات عالمية من أجل تحسين الخدمة، قائلا: «الناس كانت بتشتكي من المطارات والخدمة وعايزين نظام ثاني في إدارة المطارات، طيب الدولة بتعمل اللي حضرتك طالبت بيه! اللي أنت بتشوفه برا هتلاقيه في مصر، هل ده عيب؟ علشان تشوفوا الهري المستمر على مصر طول الوقت».

وأكد أن طرح إدارة وتشغيل المطارات خطوة إيجابية ستساهم في تحسين الخدمات وزيادة أعداد المسافرين، معقبا: «مطار القاهرة استقبل 26 مليونا العام الماضي عايزينه يستقبل 50 مليونا».

ونوه أن إدارة المطارات ليست من مهام الدولة، موضحا: «مفيش دولة بتدير مطارات أو معنية بإدارة مطارات، إحنا مبنبعش حاجة على فكرة، مصر لا تبيع أي شيء، وجع الدماغ اللي الناس كلها عمالة تهري فيه الدولة تعمل ده مش عاجب، متعملش بردو مش عاجب إيه الموضوع!».