 بينهم سيدة.. القبض على 13 شخصا بحوزتهم أكثر من 6 كيلو حشيش بالقاهرة - بوابة الشروق
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بينهم سيدة.. القبض على 13 شخصا بحوزتهم أكثر من 6 كيلو حشيش بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 2:08 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 2:08 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 13 شخصا بحوزتهم أكثر من 6 كيلو حشيش بمناطق متفرقة في القاهرة.

البداية عندما ضُبط 3 أشخاص، بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهم 1 كيلو و400 جرام من مخدر الحشيش.

كما ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء عاطلين وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض .

وفي سياق متصل، ضُبط عاطل، و ربة منزل "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة.

من جانبه ضُبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش، و فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 3 عاطلين، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وسلاح أبيض.

كما ضبطت مباحث قسم شرطة المرج عاطلين بدائرة القسم، وبحوزتهما 1 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.


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