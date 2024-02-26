تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط يعلن تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين

صرح الأمين العام لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط القبرصي جورج بينينتاكس في رسالة وجهها إلى المدرين العامين للوكالات الأعضاء في تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط (أمان)، من بينها وكالة الأنباء القبرصية، أن التحالف يدين بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف والاعتداء على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في مناطق النزاع، ويعرب عن دعمه وتضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين الذين لديهم النصيب الأكبر في هذه المعاناة.

وجاءت تصريحات بينينتاكس في رساله له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، مثلما دعت إليه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفقاً للإعلان الصادر عن الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني.

وقال عساف إن المناسبة تأتي للفت الانتباه إلى الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق "زملائنا الصحفيين، ضمن حملة الإبادة الممنهجة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا".

وأشار الأمين العام لتحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط في رسالته إلى أن التحالف التي يضم وكالات الأنباء الوطنية في حوض البحر الأبيض المتوسط، "أعرب مراراً وتكراراً عن إدانته لمقتل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين (ومن جنسيات أخرى) خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وأكد أن أمان تدين أي شكل من أشكال العنف والاعتداء على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في منطقة النزاع، وتعرب عن دعمها وتضامنها مع الصحفيين الفلسطينيين الذين لديهم النصيب الأكبر في هذه المعاناة.