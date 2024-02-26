ميسي ينافس هالاند على جائزة جديدة

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ينافس أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي، نظيره لاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند على جائزة جديدة لعام 2024.

وتم الإعلان عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام ، وهي الجائزة التي نالها ميسي في العام الماضي.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي مرة أخرى، كما ظهر فيها إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وتفوق ليونيل ميسي، في الفترة الأخيرة، على هالاند في جائزتين وهما الكرة الذهبية لعام 2023 وذا بيست للعام نفسه.

يذكر أنه سيتم الكشف عن الفائزين بتلك الجوائز يوم 22 أبريل من هذا العام.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل رياضي في 2024 من لوريوس

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) - تنس

موندو دوبلانتيس (السويد) - ألعاب القوى

إيرلينج هالاند (النرويج) - كرة قدم

نواه لايلز (أمريكا) - ألعاب القوى

ليونيل ميسي (الأرجنتين) - كرة القدم

ماكس فيرستابين (هولندا) - سباق السيارات