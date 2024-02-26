جامعة الدول العربية: مرافعتنا أمام العدل الدولية اشتملت على حجج تاريخية وسياسية وقانونية

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، إن الممثل القانوني للجامعة استفاد من الحجج المطروحة على مدار الأيام الماضية، ضمن جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، وحرص على البناء عليها وعدم تكرار ما ورد فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن الممثل القانوني كان حريصًا على الرد على بعض الحجج التي استخدمتها الدول المؤيدة لإسرائيل، وحرص على أن تتضمن مرافعته دحضًا للحجج المختلفة لتبرير الاحتلال واستدامته.

وأشار إلى أن «المرافعة مُعبرة عن السردية العربية والخطاب العربي والفلسطيني، كما اشتملت على حجج تاريخية وسياسية وقانونية»، قائلًا إن جوهر المرافعة ارتبط بأن وجود الاحتلال من حيث المبدأ باطل؛ لأنه يفتئت على حق تقرير المصير.

وأوضح أن «الممثل القانوني انتقل بعدها إلى شرح نقطة مهمة أخرى، وهي أن الاحتلال أقام نظامًا كاملًا من الفصل العنصري؛ قائم على هيمنة عنصر واحد، وتهميش وإبطال كل حقوق الشعب الفلسطيني؛ الذي كان له من الأصل حق تقرير المصير».

وأكمل: «المرافعة شرحت السردية العربية للقضية الفلسطينية منذ وعد بلفور، مرورا باحتلال كامل الأراضي الفلسطينية 1967، وإقامة نظام الفصل العنصري الذي نراه اليوم».