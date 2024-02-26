ألمانيا: حزب تحالف سارا فاجنكنشت يعلن تأهله لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي

اجتاز حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني الجديد عقبة في طريق مشاركته في انتخابات برلمان أوروبا، المقرر إجراؤها في ألمانيا في التاسع من يونيو المقبل.

وأفاد الحزب الجديد المعروف اختصارا باسم (بي إس دبليو) بأنه جمع 18 ألف توقيع من داعمين قدموا شهادات أو وثائق تثبت أنهم يمتلكون حقوق الانتخاب، مشيرا إلى أن هذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن عدد الـ4 آلاف توقيع التي يتطلبها قانون الانتخاب بالنسبة للأحزاب الجديدة.

من جانبها، قالت السياسية اليسارية السابقة ومؤسسة الحزب، سارا فاجنكنشت، اليوم الاثنين إن "التجاوب رائع. في غضون أقصر مدة حصلنا على عدد من التوقيعات أكبر بكثير من العدد المطلوب. هكذا أصبح من المؤكد أن الحزب يمكنه أن يخوض انتخابات أوروبا"، وأعربت عن اعتقادها بأن الاستجابة تشير إلى أن الكثيرين يرغبون في تغيير سياسي.

كانت فاجنكنشت أسست الحزب في أوائل يناير الماضي. بذلك ستكون انتخابات أوروبا هي أول انتخابات يشارك فيها حزب "تحالف سارا فاجنكنشت".