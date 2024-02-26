الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حسن حسين سلامي القيادي البارز بحزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه قتل القيادي البارز في حزب الله، حسن حسين سلامي في غارة جوية في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم الاثنين.



وتابع البيان "ينتمي حسن حسين سلامي إلى وحدة ناصر في منظمة حزب الله الإرهابية، وقاد عددا من المؤامرات الإرهابية التي تم تنفيذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي وضد أهداف مدنية وعسكرية في شمال البلاد"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.



وأضاف "شارك في الفترة الأخيرة في تنسيق العمليات الإرهابية، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه منطقة كريات شمونة ومقر اللواء 769".



كان حزب الله قد أعلن في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن حسين سلامي "محمود" مواليد عام 1974 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.