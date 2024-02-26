طيار سعودي: نظام منع التصادم أنقذ طائرتين قطرية وإثيوبية

كشف الطيار السعودي محمد آل شيبان، اليوم الاثنين، عن كيف أنقذ نظام منع التصادم طائرتين قطرية وإثيوبية من كارثة اصطدام وشيكة على ارتفاع 39 ألف قدم؟

وقال الطيار السعودي محمد آل شيبان، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن نظام منع التصادم حال دون وقوع كارثة اصطدام وشيكة بين طائرة تابعة للخطوط القطرية من طراز بوينج 787 وطائرة إثيوبية من طراز (إيه-350) أثناء تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال نتيجة خطأ من مراقب جوي في الصومال، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين.

وقال آل شيبان في منشوره على "إكس": "مُنع التصادم بفضل الله ثم نظام مانع التصادم الـ تي سي إيه إكس الذي أصدر تحذيرا عاجلا داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بالنزول لارتفاع أقل لتجنب اصطدام كان محتملا مع طائرة إثيوبية يوم أمس بعد تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشيو للطائرة القطرية، وذلك بعد إعطائها أمرا بالصعود لارتفاع 40 ألف قدم في حين كانت الطائرة الإثيوبية تحلق على ارتفاع 39 ألف قدم عكس الطائرة القطرية".

كما نشر الطيار السعودي فيديو يوضح لحظة اقتراب الطائرتين من بعضهما مع تسجيل للمحادثات التي دارت لحظتها.